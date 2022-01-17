В районе Каррада в центре Багдада прогремели два взрыва, сообщил источник в иракских силах безопасности информационному порталу Shafaq.

«Взрывное устройство, заложенное на обочине дороги, взорвалось в воскресенье вечером возле банка «Джихан» на площади Аль-Ватик в Карраде, причинив серьезный ущерб витрине банка и повредив припаркованную машину», — сказал он.

По его словам, второй взрыв с применением взрывного устройства произошел возле Национального театра — рядом со складами магазинов, торгующих алкогольными напитками; им также причинен материальный ущерб.