В Таиланде двое суток подряд не было смертей пациентов с коронавирусом

Таиланд вторые сутки подряд не зарегистрировал ни одного случая смерти от коронавирусной инфекции, новых пациентов в воскресенье в стране 32, заявил на пресс-брифинге в Доме правительства в Бангкоке пресс-секретарь Центра по борьбе с коронавирусной инфекцией Таиланда Тхависин Висануйотхин.
«Сегодня зарегистрированы 32 новых случая заражения и, вторые сутки подряд, ни одной смерти от коронавирусной инфекции», — сказал он.
«Общее количество заболевших с начала эпидемии в нашей стране теперь составляет 2 765 человек, общее количество умерших от коронавирусной инфекции по прежнему составляет 47 человек, полностью выздоровевших – 1 928 человек», — сказал он.
«Только за последние сутки из инфекционных отделений больниц Таиланда выписался 141 человек, переболевший коронавирусной инфекцией», — отметил пресс-секретарь центра по борьбе с эпидемией.
Большинство новых пациентов относятся к уже известным кластерам заражения, сообщил он.
«Средний возраст новых пациентов – 39 лет. Большинство среди них составляют лица в возрасте от 20 до 29 лет, это сейчас самая большая группа риска с точки зрения заражения COVID-19», — сказал Висануйотхин.
Пресс-секретарь также обратился от имени центра к выздоровевшим с призывом сдавать кровь в помощь болеющим.
«Плазма вашей крови целебна для тех, кто сейчас болеет. Помогите им и врачам, которые вас вылечили, бороться с болезнью», — сказал он.(РИА Новости)