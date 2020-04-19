В Таиланде двое суток подряд не было смертей пациентов с коронавирусом

Большинство новых пациентов относятся к уже известным кластерам заражения, сообщил он.

«Средний возраст новых пациентов – 39 лет. Большинство среди них составляют лица в возрасте от 20 до 29 лет, это сейчас самая большая группа риска с точки зрения заражения COVID-19», — сказал Висануйотхин.

Пресс-секретарь также обратился от имени центра к выздоровевшим с призывом сдавать кровь в помощь болеющим.