АФФА обратилась в УЕФА в связи с армянской провокацией, совершенной в игре плей-офф Лиги конференций «Марсель» — «Карабах».

Об этом apasport.az сообщил глава Департамента прессы и связей с общественностью ассоциации Фируз Абдулла.

Он отметил, что УЕФА был незамедлительно проинформирован о том, что в ходе встречи во Франции на трибуне стадиона были развернуты баннер провокационного характера и «клочок тряпки» карабахских сепаратистов: «Вчера в ходе игры руководство АФФА связалось с представителями УЕФА. В дело немедленно вмешались стюарды и убрали с трибун флаги и плакат. Об этом в устной форме сообщил на месте и клуб «Карабах».

Отметим, игра на стадионе «Велодром» завершилась победой «Марселя» со счетом 3:1. Ответный матч между этими командами пройдет 24 февраля в Баку.