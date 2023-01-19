«В сумасшедшем доме каждый мог говорить все, что взбредет ему в голову, словно в парламенте».

Это цитата из бессмертного романа Ярослава Гашека «Похождения бравого солдата Швейка во время мировой войны». Доказать правоту и актуальность данного высказывания решил европарламентарий Лукас Фурлас, который не выходя из Твиттера, призвал руководство ЕС «устранить гуманитарную катастрофу, происходящую в нашем регионе».

В каком это нашем, простите? Фурлас ведь говорил про то, что происходит в Лачинском коридоре, который является Карабахским экономическим районом Азербайджана. И там, к сожалению, в свою игру пытаются играть карабахские сепаратисты, которые грабят природные ресурсы нашей страны и препятствующие проведению мониторинга на месторождениях.

Естественно, препятствуют они этому именно потому, что сразу выявится правота азербайджанской стороны. Но постичь такую простую истину — сложная задача для Фурласа. «Азербайджан в очередной раз прекратил подачу газа в Нагорный Карабах. 37-й день политики этнических чисток против армян. Руководство ЕС должно устранить гуманитарную катастрофу, происходящую в нашем регионе», — отметил он.

Свобода слова — штука хорошая, но есть четкая грань между нею и тиражированием лжи. Европарламентарий Фурлас эту черту пересек. Он солгал. Ни один карабахский армянин не умер по вине азербайджанской стороны, гуманитарные машины преспокойно ездят по Лачинскому коридору. А этнические чистки — это то, что совершили армянские вооруженные формирования в Ходжалы. И этим, кстати, гордились.

Достаточно вспомнить интервью Сержа Саргсяна на сей счет Тому де Ваалу и заявление Роберта Кочаряна о «генетической несовместимости армян и азербайджанцев».

По хорошему, с Фурласа нужно спросить по всей строгости. В любой стране мира такого рода обвинение в адрес какой-либо страны, не подкрепленное фактами, приводит к судебному иску с прогнозируемым выносом решения в пользу оболганной стороны. А он именно оболгал Азербайджан. Причем, настолько глупо, что вспомнилась фраза из произведения Гашека.

В унисон ему вещает и компания «Арцахгаз». Само название этой структуры, незаконно функционирующей в Карабахском экономическом районе Азербайджана, уже доказывает нелепость ситуации. Но еще более смехотворной ситуация выглядит, если вспомнить прежние заявления этой компании. Дело было в марте прошлого года, то есть задолго до того, как азербайджанские активисты вынуждены были требовать соблюдения интересов нашей страны и допуска экологов на варварски эксплуатируемые карабахскими сепаратистами рудники на территории Карабахского экономического района.

«Арцахгаз» тогда заявил, что на территорию Карабахского экономического района Азербайджана, который армяне упорно называют «арцахом», газ поступает через один-единственный газопровод с территории Республики Армения. Единственным поставщиком газа в Ханкенди и окрестные районы остается «Газпром Армения» (100% -я дочерняя компания ПАО «Газпром»). Этот газ принимает и распределяет абонентам ЗАО «Арцахгаз».

«Поэтому азербайджанская государственная нефтяная компания SOCAR или ее дочерняя компания «Азеригаз» не могут иметь какого-либо отношения к газоснабжению «республики арцах» — даже с технической или географической точки зрения», — гордо заявили тогда в «Арцахгаз». Как, не имея никакого отношения к поставкам газа в Карабахский экономический район, Азербайджан может что-то там перекрывать?! Ответ на этот вопрос знают только армяне из РА и Ханкенди, а также их подпевалы из разных стран мира. В том числе и Лукас Фурлас, который доказал правоту слов героя произведения Гашека. С тем лишь уточнением, что в данном случае речь идет о Европарламенте.