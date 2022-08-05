В поселке Суговушан Тертерского района Азербайджана произошел пожар. На основании информации, поступившей в МЧС, к месту пожара были привлечены силы Государственной противопожарной службы министерства.

Согласно сообщению пресс-службы МЧС, пожар произошел на участках с сухой травой и кустарниками, территориях, представляющих опасность с точки зрения установленных мин и неразорвавшихся боеприпасов. Благодаря предпринятым силами министерства оперативным мерам пожар был потушен в кратчайшие сроки. В результате пожара выгорели кустарники.

Предотвращено распространение огня на близлежащие территории и дороги.