7 августа в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается солнечная погода. Северо-западный ветер днем сменится южным.

Как сообщает Национальная гидрометеорологическая служба, температура воздуха ночью составит 24-27, днем — 35-39 градусов тепла.

В Баку температура воздуха ночью составит 25-27, днем — 37-39 градусов тепла. Атмосферное давление составит 755 мм ртутного столба.

Относительная влажность воздуха составит ночью 60-65 %, днем — 25-30%.

На пляжах Абшеронского полуострова северо-западный ветер днем сменится южным.

Температура морской воды на северных пляжах (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) составит 26-27 градусов тепла, на южных (Туркян, Говсан, Сахиль, Ших) — 27-28 градусов тепла.

Согласно медико-метеорологическому прогнозу, 7 августа на Абшеронском полуострове преобладание слабых ветров и застойная погода на фоне жары в отдельные часы дня неблагоприятны для метеочувствительных людей.

В районах Азербайджана погода будет в основном без осадков. Но днем в некоторых горных районах ожидаются грозы, дожди. Утром в некоторых горных районах будет туман.

Будет дуть восточный ветер. Температура воздуха ночью составит 21-26, днем — 35-40 градусов тепла, местами 42 градуса тепла, в горах ночью — 16-21, днем — 28-33 градуса тепла.