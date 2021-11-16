Угрозой для безопасности Стамбула является проект Стамбульского канала, потому что город может потерпеть огромные потери в случае землетрясений, заявил мэр Стамбула, член оппозиционной Республиканской народной партии (РНП) Экрем Имамоглу на международном саммите ООН по климату в городе Глазго. Об этом пишет газета Karar, передает ИА Красная Весна.

По его словам, администрация Стамбула считает «навязанный проект» (президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом) Стамбульского канала «самым серьезным риском для безопасности города не только с точки зрения землетрясений, но и во многих аспектах».

«Мы видим, что этот проект противоречит 17-ти принципам ООН в рамках целей „устойчивого развития“. В отношении Стамбульского канала, мы ожидаем поддержки от всех участников саммита ООН по климату со всего мира, включая финансовые учреждения», — подчеркнул он.

Имамоглу заявил, что приоритетной задачей властей Стамбула является сделать город безопасным для граждан, проживающих в нем. Поэтому, с опорой на прогнозы экспертов о разрушительных землетрясениях (7,5 балла) на ближайшие 30 лет, он сказал, что масштабный проект нового канала при стихийном бедствии может нанести огромный экономический ущерб городу.

Ученые, по словам мэра Стамбула, предполагают, что в городе и без Стамбульского канала «будет разрушено 22,6% зданий, образовано 25 млн тонн мусора, закрыты 30% дорог. Будут повреждены линии питьевой воды и сточных вод, а также линии природного газа».

Кроме того, глава РНП Кемаль Кылычдароглу отправил письмо во все посольства Турции с призывом выступить против строительства Стамбульского канала. Он объяснил это тем, что проект сильно повлияет на климат, потому что подорвет экологическую систему не только Стамбула, но и мира.

Эти новости вызвали резкую реакцию президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана, сообщает Anadolu.

По его словам, те, кто противодействуют строительству Стамбульского канала, не только противники инвестиций в Турцию, но и «враги своей страны и нации». «Они прилагают отчаянные усилия, чтобы помешать развитию нашей страны», — сказал Эрдоган.

Президент Турции также считает, что «нет в мире другого примера оппозиции, которая деградировала бы до такого позорного, презренного состояния, чтобы помешать инвестициям в свою страну».

Он подчеркнул, что в государственном управлении «важна преемственность», когда он с партией «Справедливость и развитие» пришли к власти, они занялись развитием Турции.

Обращаясь к главному оппозиционеру страны Кемалю Кылычдароглу, Эрдоган подчеркнул, что тот «не в состоянии» реализовывать такие крупные проекты как мост Чанаккале и другие.

«Мы построим Стамбульский канал… Мы сломаем ловушки, расставленные перед нами и войдем в десятку крупнейших экономик мира. Мы защитим себя и наших друзей от иностранной зависимости во всех сферах оборонной промышленности. Пусть враги Турции лопнут от зависти», — заключил Эрдоган.

Интересно, чья позиция тут более правая? С одной стороны, многие политики и аналитики отмечают, что появление еще одного канала, соединяющего Средиземноморье со странами Черноморского бассейна, да еще под полным контролем Анкары, очень усилит позиции Турции в регионе и в мире. Но, как видим, турецкие же оппозиционеры считают, что его прокладка поспособствует чуть ли не гибели древнего города, расположенного в Азии и Европе одновременно. Где тут политика, а где правда?

На эти вопросы # ответили известные эксперты.

Энгин Озер, турецкий политолог, ведущий эксперт экспертно-аналитической сети «Анкара-Москва»:

— На мой взгляд, тут столкнулись две отдельные политические точки зрения. Оппозиция выступает против нового канала, поскольку считает, что это будет означать отмену договора Монтрё, и в будущем создаст какие-то проблемы для Турции на международной арене.

А правительство Эрдогана считает, что это более коммерческий проект и он никак не будет влиять на положения договора Монтрё.

Тут нельзя сказать, кто прав, а кто нет. Просто два отдельных взгляда.

На самом деле, если присмотреться к договору Монтрё, он не касается только проектируемого Стамбульского канала, он касается и действующего канала Дарданеллы. Поэтому тут нечего бояться.

В российских СМИ я нередко читаю о том, что русские очень боятся строительства Стамбульского канала, и это одна из проблем между Эрдоганом и руководством России.

Если б это был чисто политический проект, то стоило ли бы тратить на него 20 миллиардов долларов из бюджета? Не знаю. В конце концов, это проект неприятный для России. Как мы видим, НАТО и без того активизирует все свои военно-морские силы в направлении Черного моря. И это может создать кризис между Россией и Турцией.

Яшар Ниязбаев, главный редактор МК-Турция:

— Эрдоган видит в этом проекте возможный заработок. Перспективу с экономической выгодой. Тем более, что через 30 лет, по оценкам экспертов, количество кораблей увеличится до такой степени, что Босфорский пролив будет не в состоянии обслуживать всех желающих. А на параллельной артерии можно будет заработать до 6 млрд долларов, прогнозируют в Анкаре.

Насчет того, что Эрдоган говорит про оппозицию – я не считаю, что она деградировала. Мне кажется, она такая, какая есть, и она точно такая же, как и правительство. Просто в Турции в последние годы сложилась традиция очень грубого общения между противоположными политическими лагерями. Выступать категорически друг против друга. Хотя, конечно, то, что оппозиция иногда выступает против тех или иных проектов только потому что она оппозиция, выглядит некрасиво, как-то неправильно. Но если вы взглянете на аргументацию оппозиционного мэра Стамбула, содержание у нее все-таки есть. У них есть много причин считать, что проект навредит экологии, жизни города.

Кроме того, оппозиция обращает внимание на то, что этот проект больше экономический, но в пользу не только государства, поскольку территория, по которой будет проходить канал, будет продана или давно уже продана приближенным, или катарским шейхам, и т. д. Или, например, там есть земля, которая много лет назад, незадолго до первого озвучивания идеи канала, была продана зятю Эрдогана. Такого рода информации очень много, поэтому оппозиция оценивает всё это как проект личного обогащения. Это ее мнение.

То есть, чтобы оценить правоту сторон, нужно увидеть документацию, а обычные люди в этом не разбираются. И в итоге турки доверяют тем, за кого голосуют. К сожалению, никто не апеллирует к реальной информации.