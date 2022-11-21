США намерены активизировать разработку и испытания гиперзвуковых вооружений из-за отставания в этой сфере от России и Китая, сообщил в воскресенье телеканал CNN со ссылкой на главу управления программ стратегических систем американских ВМС, вице-адмирала Джонни Вулфа.

«До недавнего времени для нас не было реальной движущей силы внедрить эту технологию в систему вооружений. Не было необходимости, — сказал Вулф. — Сейчас есть, поэтому мы ощущаем срочную необходимость этого добиться».

Комментируя проведенные США в прошлом месяце испытания двух ракет в целях сбора данных для разработки гиперзвукового оружия, он признал наличие у России и Китая вооружений, которыми американский военный сектор не располагает.

По данным Исследовательской службы Конгресса, Пентагон запросил на соответствующие разработки в новом финансовом году (начался 1 октября 2022 года) $4,7 млрд по сравнению с $3,8 млрд в прошлом финансовом году (завершился 30 сентября 2022 года). Армия США планирует принять на вооружение гиперзвуковое оружие большой дальности уже в 2023 году.