Связанные с российским правительством хакеры смогли проникнуть в компьютерную сеть министерства обороны, министерства энергетики и других ведомств Украины, сообщает газета The Washington Post.

По словам источника издания, высокопоставленного сотрудника американской администрации, Москва теперь имеет возможность приостановить работу электроснабжения, транспорта, финансовой системы и телекоммуникаций в Украине.

«Мы не знаем, намерены ли они сделать это, но мы работаем с Украиной над усилением их киберзащиты», — указано в сообщении. (Газета.ру)