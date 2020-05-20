В США сообщили о результатах испытаний ДНК-вакцины от COVID-19

Американская биотехнологическая компания Inovio рассказала, что ДНК-вакцина INO-4800 удалось успешно испытать, она активно реагирует на найтрализирующие антитела и Т-лимфоциты на коронавирус SARS-CoV-2, передает РИА «Новости».

Вакцина INO-4800 борется против белка вируса SARS-CoV-2, из-за которого возникает новый коронавирус COVID-19.

Ученые выяснили, что вакцинирование INO-4800 вызвало у мышей и морских свинок, на которых проводились испытания, стойкие антитела и Т-лимфоциты, которые реагировали на инфекцию.