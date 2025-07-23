Украина предложила российской стороне провести встречу лидеров с участием президента Турции Реджепа Эрдогана и американского лидера Дональда Трампа до конца августа. Об этом рассказал секретарь СНБО Рустем Умеров по итогам встречи украинской и российской делегаций, пишет «Суспільне».

Он заявил, что украинская сторона также заявила о готовности к прекращению огня, в частности ударов по критической и гражданской инфраструктуре.

Россия и Украина договорились о дальнейшем обмене военными и гражданскими пленными и не будут проводить новый раунд переговоров по обмену пленными. По его словам, более 1200 человек примут участие в гуманитарном обмене между Россией и Украиной.

«Также обсудили дальнейшие этапы обмена пленными и гражданскими. Российская сторона согласилась на возвращение людей, которые находятся в плену более трех лет, в том числе тяжелораненых и молодых», — сказал Умеров.

Представители украинской делегации – Рустем Умеров, заместитель Министра иностранных дел Украины Сергей Кислица, заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий рассказали об итогах переговоров. Они подчеркнули, что Украина не обменивает гражданских и детей: «Мы говорим о возвращении. Гражданских и детей нужно просто вернуть».

По их словам, инициатива Трампа поддерживается и состоялось множество встреч.

«Имеем достижения на гуманитарном треке. Что касается перемирия, пока уступок нет. Украинская сторона всегда готова к прекращению огня. Но россия этого не хочет», — рассказали они.

Переговорщики подчеркнули, что эта встреча была отличной от других, на ней было меньше эмоций.

«Обсуждавшиеся документы некорректно называть меморандумами. Мы считаем, что это проекты. Важно отметить, что украинские документы более реалистичны, чем российские», — добавили они.

В Стамбуле завершились переговоры российской и украинской делегаций. Они длились менее часа. После короткого вступительного слова министра иностранных дел Турции Хакана Фидана они проходили в закрытом режиме.