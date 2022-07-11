В США после нападения вандалов был разрушен загадочный памятник, известный как «Скрижали Джорджии». Об этом сообщает телеканал WSB-TV.

Шестиметровый гранитный монумент был воздвигнут в 1980 году по заказу неизвестного до сих пор представителя «влиятельной группы американцев». На нем на английском, испанском, суахили, хинди, иврите, арабском, китайском и русских языках были выгравированы «10 заповедей», среди которых одна призывала к ограничению населения планеты 500 миллионами человек. Помимо этого, на аккадском, древнегреческом, санскрите и древнеегипетском была подпись «Да послужат сии скрижали заветом Веку Разума».

Памятник, известный также как «Американский Стоунхендж» привлекал конспирологов со всех стран мира, а количество ежегодных визитов к нему достигало 20 тысяч.