По мнению Фаучи, пролить свет на истоки COVID-19 помогут записи трех сотрудников Уханьской лаборатории, о некой болезни в ноябре 2019 года, о которых ранее сообщали СМИ, и шести китайских горняков, почувствовавших недомогание после посещения пещеры с летучими мышами в 2012 году. Ученые из Уханьского института вирусологии впоследствии посетили эту пещеру, чтобы взять медицинские образцы у летучих мышей, а трое из заболевших горняков скончались, отмечает издание.