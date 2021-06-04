Главный инфекционист США Энтони Фаучи призвал Китай обнародовать медицинские данные девяти человек, чьи необъяснимые недомогания предшествовали пандемии, в том числе трех сотрудников Уханьской лаборатории, сообщает издание Financial Times.
По мнению Фаучи, пролить свет на истоки COVID-19 помогут записи трех сотрудников Уханьской лаборатории, о некой болезни в ноябре 2019 года, о которых ранее сообщали СМИ, и шести китайских горняков, почувствовавших недомогание после посещения пещеры с летучими мышами в 2012 году. Ученые из Уханьского института вирусологии впоследствии посетили эту пещеру, чтобы взять медицинские образцы у летучих мышей, а трое из заболевших горняков скончались, отмечает издание.
«Я хотел бы увидеть медицинские записи трех человек, которые, как сообщалось, заболели в 2019 году… Они действительно заболели, и если да, то чем они заболели?» — приводит издание слова Фаучи.