Курс президента Джо Байдена, направленный на сдерживание Китая, не соответствует интересам европейских союзников. Такое мнение выразил колумнист Politico Николас Винокур.

Автор статьи считает, что в результате данных решений американского лидера страны Европы могут столкнуться со смертоносными последствиями. Среди них Винокур выделил неожиданный вывод войск Вашингтона из Афганистана, трансатлантический конфликт по поводу продажи подводных лодок Австралии и набирающую обороты ссору по поводу «Акта сокращения инфляции», предлагающего налоговые льготы и субсидии зеленым американским предприятиям. «Администрация Байдена снова и снова застает Европу врасплох», — говорится в статье.

Также колумнист заявил, что европейцы обеспокоены поведением Соединенных Штатов, которые не только не советуются со своими союзниками, но и иногда не информируют их о своих планах. Он добавляет, что в основе политики Белого дома лежит вежливое безразличие, основной целью которого является противостояние Китаю. «В Евросоюзе считают, что США заняли идеальную позицию для высасывания инвестиций из Европы», — полагает автор.

Также Винокур уличил Байдена в том, что он заботится исключительно об американских интересах, а странам ЕС остается только страдать из-за несправедливости.