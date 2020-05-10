В США изолировали членов рабочей группы Белого дома по COVID-19

По данным издания, которое ссылается на представителей Редфилда и Фаучи, вероятность заражения членов рабочей группы Белого дома по координации борьбы с коронавирусом низкая. Они будут работать удаленно дома, однако при необходимости могут появляться на работе при условиях соблюдения дистанции и наличия маски.