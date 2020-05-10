В США изолировали членов рабочей группы Белого дома по COVID-19

Директор Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC) Роберт Редфилд и глава Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи изолировались из-за контакта с зараженными новым типом коронавируса, сообщает издание Politico.
По данным издания, которое ссылается на представителей Редфилда и Фаучи, вероятность заражения членов рабочей группы Белого дома по координации борьбы с коронавирусом низкая. Они будут работать удаленно дома, однако при необходимости могут появляться на работе при условиях соблюдения дистанции и наличия маски.
Ранее глава Управления по контролю за продуктами питания и лекарствами (FDA) США Стивен Хан изолировался на 14 дней. Хан контактировал с пресс-секретарем вице-президента США Майка Пенса Кэти Миллер, у которой в пятницу выявили коронавирус.