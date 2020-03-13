В США число случаев заражения коронавирусом превысило 1640

Количество случаев заражения новым коронавирусом в Соединенных Штатах достигло 1645, умер 41 человек. Об этом сообщила в четверг телекомпания СNN со ссылкой на данные федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний США (ЦКПЗ).

Телекомпания ранее информировала о 1459 зараженных коронавирусом и 39 летальных случаях.

Теперь, как передает СNN, коронавирус выявлен у 70 репатриированных американцев и у 1575 жителей 47 штатов и столичного округа Колумбия. Число летальных исходов возросло до 41.(ТАСС)

| 2020-03-13T10:28:42+00:00 13 марта 2020, 12:27|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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