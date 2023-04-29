Сотрудники Главного управления по борьбе с наркотиками и Сиязанского РОП провели на территории района операции по задержанию подозреваемых в незаконном обороте, хранении и сбыте наркотиков.

Как сообщили в губинской региональной группе пресс-службы МВД, в ходе оперативно — розыскных мероприятий были задержаны жители района — Расим Абасов, Эльчин Алиев и Эльвира Гафарова.

При личном досмотре и обысках, проведенных по месту жительства указанных лиц, были обнаружены и изъяты партии метамфетамина и героина.

В рамках операций, проведенных сотрудниками отдела полиции Сиязанского района за последнюю неделю, в общей сложности было задержано восемь человек, подозреваемых в приобретении, перевозке и хранении наркотиков. У задержанных были обнаружены и изъяты различные виды наркотических средств.

По всем фактам в районном отделе полиции возбуждены уголовные дела. Решением суда Р.Абасов и Э.Алиев арестованы, а другие лица — переданы под надзор полиции.