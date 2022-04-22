Сегодня в культурной столице Азербайджана Шуше стартует V Съезд азербайджанцев мира.

Съезд Победы будет проходить до 23 апреля.

В мероприятии примут участие около 400 представителей диаспоры из 65 стран.

V Съезд азербайджанцев мира станет первой после освобождения Карабаха представительной встречей нашей диаспоры, демонстрирующей в последние годы высокую организованность и единство, играющей особую роль в информировании международной общественности об азербайджанских реалиях.

На съезде ожидается принятие важных решений, которые станут определяющими в деятельности диаспоры.

После официальной церемонии открытия съезда предусмотрены выступление с отчетом о деятельности Государственного комитета по работе с диаспорой и обсуждения на темы «Задачи, стоящие перед азербайджанской диаспорой в поствоенный период», «Вклад азербайджанской диаспоры в восстановление и реконструкцию Карабаха».