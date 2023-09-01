Закрытие границ вследствие пандемии наряду с отрицательным влиянием на туризм в целом повлияло положительно на развитие внутреннего туризма. На внутреннем рынке начал проявляться интерес к походам и прогулкам на природе.

В мае 2022 корреспондент # в составе группы журналистов посетил село Сулут Исмаиллиннского района.

Цель поездки носила ознакомительный характер — посмотреть новый туристический маршрут, оценить его потенциал. Обворожительная природа села, старинные сооружения и его прекрасные жители произвели на всех огромное впечатление.

После небольшого похода мы говорили о перспективах этой местности с экспертом по туризму Фуадом Расуловым (Galaxy Travel), организатором этого тура. В его планах, а может больше в мечтах, было создать здесь небольшой туристический центр, который, с одной стороны дал бы возможность заработать местным жителям, а с другой, для любителей экологических туров, создал бы хорошие возможности для путешествий.

И вот, мечта Фуада Расулова исполнилась. Он выиграл грант Государственного Агентства по Туризму для создания туристического сообщества в селе Сулут.

Благодаря поддержке и помощи Государственного Агентства по туризму появилась возможность подготовить из жителей села гидов, а также определить и подготовить семьи, в домах которых можно принимать туристов – покормить, провести мастер-классы.

Более того, Агентство по туризму выделило деньги не только на профессиональную подготовку, к которой привлечены специалисты своего дела, но и на создание материальной базы.

Как рассказал # Ф. Расулов, благодаря выделенным финансам появилась возможность закупить качественное туристическое оборудование. Так, были заказаны палатки, спальные мешки, газовые горелки, туристическая посуда, фонари и пр. Каждому гиду будет вручен фирменный рюкзак.

«В теоретической части подготовки тоже все «по-взрослому». Разработан учебный план, согласно которому проводятся лекции. Кстати, занятия проводятся в неформальной обстановке, за чашкой чая», — рассказывает Расулов, отмечая, что в ближайшее время начнутся практические занятия по установке палаток, оборудованию лагеря, разведению огня, оказанию первой помощи и пр.

«Наверное, эти практические занятия — мечта каждого мужчины, которая осталась еще с детства», — говорит он.

Несмотря на то, что занятия начались недавно, студенты уже провели несколько «практических занятий». А именно поработали с иностранными туристами, приехавшими на хайкинг в Сулут. Все остались довольными – туристы в восторге, гиды не в накладе.

Проект рассчитан на 4 месяца и должен закончиться в октябре. После окончания проекта намечена презентация достигнутых результатов.