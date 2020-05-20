В Саудовской Аравии официально отменили телесные наказания за часть преступлений

Высший судебный совет Саудовской Аравии официально отменил телесные наказания за ряд преступлений. Об этом сообщило во вторник министерство юстиции королевства, передает телеканал Al Arabiya.

Как указывается в распространенном заявлении ведомства, «наказания плетьми будут заменены на тюремное заключение или штраф или и то и другое вместе». В министерстве уточнили, что суд будет самостоятельно принимать решение по каждому такому делу и озвучивать его.

При этом оговаривается, что речь идет только о преступлениях из категории «тазир» в шариате (исламском праве) — правонарушениях, связанных с посягательством на религию, общественный порядок, мораль и интересы личности, ответственность за которые точно не прописана в Коране или хадисах. Одной из форм наказаний в этой категории, наряду с запретом на ношение чалмы и насильственным бритьем головы и бороды, были удары плетью. Однако преступления, наказуемость которых определена в священных писаниях мусульман, по-прежнему будут караться самым суровым образом по Корану, сунне и хадисам, в том числе путем отрубания конечностей, забивания камнями (как правило, за прелюбодеяния), ударами плетьми и смертной казнью.

О намерении Высшего судебного совета провести такое решение впервые было объявлено в конце апреля. Несколько недель назад в рамках проводимых в королевстве реформ была отменена смертная казнь для преступников, не достигших 18 лет.(ТАСС)