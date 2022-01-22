В Самур-Абшеронском канале обнаружены танковые и пушечные снаряды.

Об этом говорится в сообщении Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС).

На «горячую линию» МЧС 112 поступила информация об обнаружении боеприпасов на участке Самур-Абшеронского канала, проходящем по территории поселка Гобу Абшеронского района.

В связи с этим на место незамедлительно прибыла группа пиротехников МЧС.

Во время осмотра места происшествия пиротехниками были обнаружены один 125-мм танковый снаряд БК-14 и один 122-мм пушечный снаряд ОФ-56 (без взрывателя).

Снаряды были вынесены с территории и утилизированы.