В Самур-Абшеронском канале обнаружены танковые и пушечные снаряды.
Об этом говорится в сообщении Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС).
На «горячую линию» МЧС 112 поступила информация об обнаружении боеприпасов на участке Самур-Абшеронского канала, проходящем по территории поселка Гобу Абшеронского района.
В связи с этим на место незамедлительно прибыла группа пиротехников МЧС.
Во время осмотра места происшествия пиротехниками были обнаружены один 125-мм танковый снаряд БК-14 и один 122-мм пушечный снаряд ОФ-56 (без взрывателя).
Снаряды были вынесены с территории и утилизированы.