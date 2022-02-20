Финансовые аналитики указали на рекордный ввоз валюты российскими банками в страну. По их подсчетам, было ввезено валюты на суму $4,97 млрд наличными, сообщают «Известия».

Эксперты считают, это российские кредитные организации боятся западных санкций, которые могут спровоцировать сложности в безналичных расчетах.

До этого средний показатель ввоза составлял около $2 млрд.

Вес $4,97 млрд стодолларовых купюр составляет 50 тонн. Также большее количество наличности в страну ввозилось в конце марта 2020 года на фоне пандемии.

На фоне обострения ситуации на востоке Украины Запад угрожает отключить Россию от международной системы платежей SWIFT и закрыть доступ к средствам Международного валютного фонда.

Спикер Палаты представителей США демократ Нэнси Пелоси заявила на Мюнхенской конференции по безопасности, что Россию в случае нападения в Украину ожидают такие санкции, с которыми она ранее никогда не сталкивалась.