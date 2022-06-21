Кавказское межрегиональное управление Россельхознадзора в июне 2022 года запретило ввоз в Россию 530,6 тонн растениеводческой продукции из Азербайджана.

Интерфакс-Азербайджан со ссылкой на управление отмечает, что в июне 2022 года не допущено к ввозу на территорию РФ 30 товарных партий из Азербайджана: 320,9 тонн свежих томатов, 99,8 тонн продовольственного картофеля и 109,9 тонн свежей черешни.

Основанием для задержания стало заключение Дагестанского филиала Федерального государственного бюджетного учреждения «Всероссийский центр карантина растений», который подтвердил факт выявления карантинных вредных объектов — южноамериканской томатной моли (Tuta absoluta Povolny), картофельной моли (Phthorimaea operculella (Zeller) и восточной плодожорки (Grapholitha molesta). Было принято решение о возврате грузов в Азербайджан.