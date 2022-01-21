Евросоюз самостоятельно изолировал себя от переговоров по безопасности, заблокировав диалог с Москвой. Такое заявление в эфире телеканала «Россия 24» постпред РФ при ЕС Владимир Чижов.

«Еще более удивительно, что в этом обвинят Россию — что это Россия отстранила Евросоюз от участия в дискуссиях по евробезопасности. Когда мы в середине декабря направили свои предложения Соединенным Штатам и странам НАТО, то здесь мои клиенты есовские сразу возбудились вопросом «а где же наше место за столом?». Но потом сами нашли ответ: они работают через Соединенные Штаты и совместно с НАТО», — сказал Чижов.

По его словам, Москва не видит добавленной стоимости для участия ЕС в дискуссиях, которые прошли в Женеве и Брюсселе. Дипломат указал, что темами этих дискуссий являются такие вопросы жесткой безопасности, как ракеты средней и меньшей дальности, ядерное оружие, размещение войск, а Евросоюз не позиционирует себя военным блоком. (Газета.ру)