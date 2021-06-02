«25 мая ингаляционный лекарственный препарат «Лейтрагин», разработанный в Федеральном медико-биологическом агентстве, был зарегистрирован Министерством здравоохранения Российской Федерации. Новый препарат предназначен для лечения и профилактики пневмонии, осложняющей течение новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», — говорится в сообщении.

Отмечается, что сейчас начинается промышленное производство этого препарата.

«Лейтрагин» — первый препарат, направленный на профилактику и борьбу с цитокиновым штормом, отягощающим течение COVID-19. Клинические исследования среди 320 пациентов со среднетяжелым течением COVID-19 показали, что у получавших препарат не было ни одного смертельного исхода, а также случаев перехода заболевания в более тяжелую форму. Время выздоровления пациентов, принимавших «Лейтрагин», сокращалось до восьми суток по сравнению с 14 сутками у получавших стандартную терапию. (ТАСС)