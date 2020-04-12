В России зафиксировано 2186 новых случаев коронавируса

За последние сутки в России подтверждено 2186 новых случаев коронавируса в 52 регионах, зафиксировано 24 летальных исхода. За сутки по России полностью выздоровели 246 человек.

Об этом сообщает «Рамблер»

Число жертв коронавируса в России превысило 130 человек. Власти продолжают вводить жесткие ограничения для борьбы с пандемией. В частности, в регионах ввели режим самоизоляции для жителей, а в Москве на въезде в город начали дежурить сотрудники ГИБДД, столичная мэрия ввела в городе пропускной режим. RTVI следит за ситуацией с вирусом в России. Вот что произошло в стране 12 апреля.

| 2020-04-12T11:36:35+00:00 12 апреля 2020, 13:10|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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