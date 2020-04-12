В России зафиксировано 2186 новых случаев коронавируса

За последние сутки в России подтверждено 2186 новых случаев коронавируса в 52 регионах, зафиксировано 24 летальных исхода. За сутки по России полностью выздоровели 246 человек.

Об этом сообщает «Рамблер»

Число жертв коронавируса в России превысило 130 человек. Власти продолжают вводить жесткие ограничения для борьбы с пандемией. В частности, в регионах ввели режим самоизоляции для жителей, а в Москве на въезде в город начали дежурить сотрудники ГИБДД, столичная мэрия ввела в городе пропускной режим. RTVI следит за ситуацией с вирусом в России. Вот что произошло в стране 12 апреля.