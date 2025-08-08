Масштабная программа возрождения авиапрома, которую российские власти запустили вскоре после начала войны, рассчитывая выпускать десятки самолетов в год, чтобы заменить ставшие недоступными лайнеры Boeing и Airbus, терпит фиаско.

Из 15 запланированных на этот год пассажирских самолетов российские производители смогли сдать перевозчикам лишь один, сообщает Reuters со ссылкой на данные ch-aviation — швейцарского сервиса авиаданных и статистики.

Согласно изначальному плану программы, утвержденному два года назад, еще в 2023 году российские авиазаводы должны были выпустить 5 гражданских самолетов, в прошлом году добавить еще 40, а в текущем году довести производство до 82 единиц — уровня, которого не было ни разу в современной истории России.

В реальности за 2022-25 гг флот гражданской авиации пополнился лишь на 13 новых бортов — 12 «суперджетов» и один Ту-214. Причем последний не используется для пассажирских перевозок: на нем летает вице-премьер РФ Денис Мантуров, рассказал Reuters знакомый с ситуацией источник.

Для полноценного возрождения авиапрома в России «нет ни компонентной базы, ни технологий, ни заводов, ни инженеров», сказал агентству пожелавший остаться анонимным источник в авиаотрасли. «Чтобы создать все это с нуля, потребуются годы, если не десятилетия», — сетует он.

В прошлом году на фоне задержек и санкций, запретивших поставки авиакомпонентов в Россию, с правительство уже радикально пересмотрело планы по поставкам отечественных самолетов перевозчикам: вместо 171 машины в 2024-25 гг они должны получить лишь 21. Однако и эта цель может оказаться недостижимой. В прошлом месяце российские чиновники предупредили, что целевые показатели программы, возможно, снова придется пересмотреть из-за резкого роста ставок по кредитам. Они сделали финансирование дорогим и замедлили производство.

Оставшийся без полноценного ремонта и запчастей, флот западных лайнеров у российских компаний постепенно выходит из строя. Не менее 200 Boeing и Airbus придется вывести из эксплуатации до 2030 года, предупреждал в марте глава «Ростеха» Сергей Чемезов. В 2023 году на встрече с президентом Владимиром Путиным он говорил, что массовое «выбытие» лайнеров «иностранных компаний» начнется с 2025 года, поскольку им будут необходимы «капитальные ремонты и так далее».

Столкнувшись с резким ростом числа авиаинцидентов, которое в прошлом году стало рекордным за 6 лет, российские авиавласти идут на отчаянные меры. В прошлом году они обращались к Казахстану, Кыргызстану, Кувейту и Катару с просьбой сдать самолеты в аренду, чтобы закрыть потребности во внутренних перевозках. В 2025 году аналогичную просьбу Москва озвучила Эфиопии, но получила отказ. «Мы работаем в соответствии с международным регулированием и законодательством США и не готовы брать на себя риски нарушения этих законов», — заявил Генеральный директор Ethiopian Airlines Group Месфин Тасев.

Флот российских перевозчиков, который насчитывает около 700 западных самолетов и около 150 SSJ-100, приближается к критической точке, рассказывали «Радио свобода» весной инсайдеры отрасли.

Каждый самолет должен проходить регулярные проверки: так называемый C Check каждые 1,5-2 года и более глубокий D Check — один раз в 6-12 лет. Однако эти процедуры невозможны без прямого участия производителей, которые больше не сотрудничают с российскими компаниям.

«2025 год легально станет последним годом полетов для большинства» самолетов в парке российских компаний, говорит эксперт по авиабезопасности, пожелавший остаться анонимным из-за чувствительности темы. По его словам, проблема отсутствия запчастей коснется даже «суперджетов», в которых все критические компоненты — двигатели, авионика, электрооборудование, шасси и топливные системы — западного производства.

«И иностранные самолеты, и «суперджеты» в конечном итоге придется «приземлить» из-за отсутствия компонентов. «Суперджеты» просто протянут примерно на один год дольше», — предупреждает авиаэксперт. (moscowtimes.ru)