В России выявили 61 новый случай заражения коронавирусом

За сутки в шести российских региона зарегистрирован 61 новый случай заражения коронавирусом.

Как передает РИА Новости, об этом сообщил Оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Таким образом, на сегодняшний день в России зарегистрировано 367 случаев COVID-19.

Все инфицированные в последние две недели посещали страны, в которых наблюдается неблагополучная эпидемиологическая обстановка. Всех заболевших госпитализировали и поместили в специальные боксы, контактировавших с ними отправят на обследование.