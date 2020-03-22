В России выявили 61 новый случай заражения коронавирусом

За сутки в шести российских региона зарегистрирован 61 новый случай заражения коронавирусом.

Как передает РИА Новости, об этом сообщил Оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Таким образом, на сегодняшний день в России зарегистрировано 367 случаев COVID-19.

Все инфицированные в последние две недели посещали страны, в которых наблюдается неблагополучная эпидемиологическая обстановка. Всех заболевших госпитализировали и поместили в специальные боксы, контактировавших с ними отправят на обследование.

| 2020-03-22T18:15:06+00:00 22 марта 2020, 18:18|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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