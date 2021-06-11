В России впервые с 22 февраля выявлено более 12 тысяч новых случаев коронавирусной инфекции. За минувшие сутки зарегистрировано еще 12 505 новых инфицированных, почти 18 процентов из них переносят инфекцию без симптомов, сообщил оперативный штаб в пятницу, 11 июня.

Накануне сообщалось о 11 699 случаях, темп прироста увеличился с 0,23 до 0,24 процента. Умерли 396 человек, выписались после лечения — 10 188. Больше всего новых инфицированных в Москве — 5853 (максимум с 14 января), Санкт-Петербурге — 863, Подмосковье — 837, Нижегородской области — 177, Ростовской — 158, Воронежской — 153, Бурятии — 130, Свердловской области — 121.

Всего с начала пандемии в России коронавирусом заразились 5 180 454 человека, из них 125 674 умерли, 4 782 183 вылечились. Во всем мире, по последним данным портала Worldometer, число инфицированных превысило 175,5 млн, из них почти 3,8 млн умерли. Больше всего случаев инфекции зафиксировано в США, Индия и Бразилия. Россия занимает шестое место в списке. (DW)