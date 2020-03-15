В России военный вертолет атаковал многоэтажку

Вертолет Ми-35М Министерства обороны России случайно дал залп по жилому дому в Чите. Об этом в своем Telegram-канале сообщает издание Baza.

По его данным, инцидент произошел 15 марта во время разряжения боекомплекта на аэродроме Черемушки под Читой. Во время процедуры произошел сбой, из-за чего снаряд калибром 23 миллиметра выстрелил и врезался в стену жилого дома.

В результате инцидента никто не пострадал. Удар оказался слабым, он повредил остекление и балкон на третьем этаже здания. Местные жители пожаловались в МЧС на «громкий хлопок».

На место прибыли сотрудники Росгвардии и МЧС, отмечает Baza.

| 2020-03-15T17:28:15+00:00 15 марта 2020, 20:26|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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