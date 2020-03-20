В России сообщили о создании шести препаратов от коронавируса

Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что российские ученые создали 6 препаратов от коронавируса, передает РИА «Новости».

Он отметил, что отечественным специалистам удалось сделать это при помощи имеющихся разработок и самых новых биотехнологий.

«В настоящее время в России проводится испытание шести таких препаратов», — уведомил Мишустин.

По его словам, работа над лекарствами велась в круглосуточном режиме.

Премьер также выразил надежду, в скором времени будет «подтверждена безопасность и эффективность этих разработок, их можно будет применять для профилактики и контроля эпидемии».