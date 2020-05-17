В России провели около 7 млн тестов на коронавирус

Более 6,9 млн тестов на коронавирусную инфекцию проведено в Российской Федерации. Об этом свидетельствуют данные Роспотребнадзора, опубликованные на официальном сайте ведомства в воскресенье, 17 мая.

«По состоянию на 16.05.2020 проведено 6 916 088 лабораторных исследований на наличие нового коронавируса в материале от людей, в том числе из числа прибывших из стран, неблагополучных по новой коронавирусной инфекции», — говорится в отчете.

В Роспотребнадзоре добавили, что под медицинским наблюдением находится 262 666 человек.

Кроме того, по данным ведомства, для клинически здоровых лиц, не имеющих возможностей изолированного проживания, в субъектах Российской Федерации предусмотрен 521 обсерватор на 48 794 места. (ТАСС)