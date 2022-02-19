В России 19 февраля под руководством президента России Владимира Путина пройдет «плановое учение сил стратегического сдерживания», сообщило в пятницу, 18 февраля, министерство обороны РФ.

В ходе этих маневров «будут выполнены пуски баллистических и крылатых ракет». «К учению привлечены силы и средства Воздушно-космических сил, Южного военного округа, Ракетных войск стратегического назначения, Северного и Черноморского флотов», — говорится далее в сообщении.

Путин во время учений будет находиться в ситуационном центре Минобороны РФ. «Подобные даже тренировочные пуски невозможны без главы государства. Вы знаете про знаменитый «черный чемоданчик», «красную кнопку» и тому подобное», — пояснил журналистам пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. Он не исключил, что вместе с президентом России за учениями будет наблюдать и правитель Беларуси Александр Лукашенко, который прибыл с визитом в Москву.

Минобороны РФ подчеркнуло, что это учение было «спланировано заранее для проверки готовности органов военного управления, боевых расчетов пуска, экипажей боевых кораблей и стратегических ракетоносцев к выполнению поставленных задач, а также для проверки надежности вооружения стратегических ядерных и неядерных сил». (ВВС)