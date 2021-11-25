По предварительным данным, жертвами аварии на шахте «Листвяжная» в Кузбассе (Россия) стали 52 человека, в том числе шесть спасателей.

Об этом сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.

По данным замгенпрокурора Дмитрия Демешина, причиной ЧП стал взрыв метана, вызванный искрой, и последовавший динамический удар, который травмировал горняков.

Следователи задержали 47-летнего директора шахты, его 59-летнего первого заместителя и 36-летнего начальника участка, говорится на сайте СК.

«Установлено, что задержанные допустили нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов. В результате произошло газодинамическое явление. Началось задымление вентиляционного штрека участка № 4, в результате чего находившиеся в выработке рабочие задохнулись», — указано в сообщении.