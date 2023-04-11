Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин попросил генпрокурора Игоря Краснова признать народную артистку России Лию Ахеджакову иноагентом и возбудить в ее отношении несколько уголовных дел. Об этом сообщает ТАСС.

Бородин попросил привлечь Ахеджакову к уголовной ответственности за совершение преступлений, предусмотренных ст. 275 («Государственная измена»), 280.3 («Публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ») и 282 УК РФ («Возбуждение ненависти либо вражды»)», — сказано в письме.

Кроме того, он предложил лишить Ахеджакову наград и почетных званий из-за проукраинских высказываний и критики спецоперации России на Украине.

Ранее стало известно, что Лия Ахеджакова все-таки уволилась из «Современника». До этого администрация театра опровергала информацию об увольнении, отмечая якобы излишнюю «эмоциональность» актрисы. Сама Ахеджакова 4 апреля заявила Daily Storm, что готовится к судебному процессу. Народная артистка России служила в театре с 1977 года.