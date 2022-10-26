В российском городе Кызыл республики Тыва 26 октября неизвестные подожгли здание городского военкомата, сообщает местное МЧС.

«На момент прибытия первого подразделения горел оконный проем здания. От МЧС привлекалось 12 человек и три единицы техники», — заявили в ведомстве.

Здание военкомата охраняли двое полицейских. Пожар начался около двух ночи, о нем сообщил 60-летний сторож. Сначала загорелось окно, затем огонь распространился на внутреннее помещение. Пожар быстро потушили. На месте были найдены предметы, указывающие на преднамеренный поджог: осколки от бутылки, медицинская маска и тряпка, пропитанная горючим.

Это уже второй поджог военкомата в республике с начала мобилизации. Ранее подожгли комиссариат Кызыльского района в селе Каа-Хем. С начала мобилизации по всей России зафиксировано уже 36 атак на административные здания.