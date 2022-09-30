Объявленная в России «частичная мобилизация» не имеет конкретных сроков и завершится только по решению президента, сообщили на правительственном портале «Объясняем.рф». Там уточнили, что больше таких полномочий ни у кого нет.

Также если у военнослужащего закончится контракт во время мобилизации, то он не сможет уволиться со службы. «Прекращение действия контракта по истечении его срока в период частичной мобилизации не предусмотрено. Контракты продолжают свое действие до окончания специальной военной операции», — говорится в сообщении. Призванные граждане могут быть уволены только по достижении предельного возраста службы, по состоянию здоровья и в случае приговора суда, связанного с лишением свободы.

При этом мобилизованному разрешается сменить род войск. «Да, можно, если ваша военно-учетная специальность соответствует военно-учетным специальностям, предусмотренным в других видах и родах войск ВС РФ», — отмечается в сообщении.

Ранее заместитель военного комиссара Москвы Максим Локтев отказался разглашать сроки завершения мобилизации, сославшись на то, что эта информация «относится к ограниченным сведениям». По его словам, у них на руках есть некий план отправки мобилизованных в Вооруженные силы России, и пока «отставаний нет». (moscowtimes.ru)