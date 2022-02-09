Посол России в Берлине Сергей Нечаев рассказал, почему Германия не поставляет в Украину летальное оружие. Об этом он рассказал в эфире телеканала «Россия 24».

«В вопросе поставок летального оружия Киеву существуют определенные отличия в позиции Берлина. Они связаны как с печальным историческим опытом — поставлять оружие в Украину, чтобы из него стреляли в русских — это пробуждает некоторые исторические параллели. В Германии это понимают», — рассказал дипломат.

Он добавил, что существуют внутренние положения ФРГ, по которым предписано не поставлять оружие в зоны конфликтов.

Нечаев подчеркнул, что существует и чисто прагматическая позиция, которая свидетельствует о том, что поставки вооружения не изменят военно-технического баланса и не будут способствовать дипломатическим усилиям по урегулированию конфликта.