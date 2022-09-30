Президент России Владимир Путин подписал указ об осеннем призыве. Он начнется на месяц позже обычного — с 1 ноября, и закончится 31 декабря. В армию отправят 120 тысяч человек.

Призыву подлежат мужчины от 18 до 27 лет, не имеющие отсрочек и не пребывающие в запасе. На службе они проведут 12 месяцев. В Генштабе заверили, что срочников посылать на войну с Украиной не будут: после демобилизации они отправятся домой.

Тем же указом с 1 октября будут уволены солдаты, матросы, сержанты и старшины, чей срок службы по призыву истек. Документ вступает в силу со дня публикации. Горячая линия Минобороны по осеннему призыву начнет работать с 4 октября. (moscowtimes.ru)