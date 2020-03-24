В России главврач призвал готовиться к итальянскому сценарию с COVID-19

Главврач больницы № 40 в московской Коммунарке Денис Проценко считает, что в России необходимо готовиться, в том числе, к развитию ситуации с коронавирусом по итальянскому сценарию.

«С медицинской точки зрения, сейчас описано по большому счету два сценария — азиатский сценарий, когда это быстро стихает, и итальянский сценарий — когда это нарастает. Мне как врачу, не только главному врачу, врачу-анестезиологу-реаниматологу, видится то, что очень важно отработать итальянский сценарий, если вдруг будет большой всплеск», — сказал Проценко во время встречи с президентом России Владимиром Путиным во вторник после посещения больницы № 40. (interfax.ru)