За минувшие сутки в 85 регионах России зафиксировали 21 000 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, общее число заболевших увеличилось до 6 726 523, следует из данных оперштаба.

В относительном выражении прирост составил 0,31%. Больше всего инфицированных в Москве – 1 852 человека, а также в Петербурге и Подмосковье – 1 665 и 1 119.

За последние 24 часа по выздоровлению выписали 20 647 пациентов, с начала пандемии – 6 004 052. Подтверждено также 797 летальных исходов, всего жертвами вируса стали 175 282 человека.