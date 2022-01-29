Появление раздражения и сыпи на коже может указывать на заболевание омикрон-штаммом коронавируса, рассказала «Российской газете» замдиректора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии им. Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора Татьяна Руженцова.

Высыпания на коже также могут вызвать отечность и зуд, они могут быть похожи на красновато-синеватые пятна, у некоторых пациентов сыпь похожа на крапивницу, добавила врач-терапевт, младший научный сотрудник клинического отдела ведомства Дарья Хавкина.

Специалисты отмечают, что сыпь следует рассматривать как симптом, указывающий на необходимость применения противовирусных и других препаратов, которые назначает только специалист.