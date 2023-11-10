Полузащитник бразильского «Флуминенсе» Фелипе Мело раскритиковал форварда французского «ПСЖ» Килиана Мбаппе за его слова о том, что футбол в Южной Америке не так хорошо развит, как в Европе, передает TNT Sports.

«Мбаппе — глупец. Он забил три гола в финале чемпионата мира, но Аргентина выиграла чемпионат мира, а лучшим игроком мира стал Месси. Мбаппе еще многому только предстоит научиться», — сказал Мело.

В мае 2022 года СМИ сообщали, что Мбаппе подписал новый контракт с «ПСЖ», действующий до лета 2024 года. При этом другие источники указывали на то, что футболист уже утвердил соглашение с мадридским «Реалом». В итоге переход в испанский клуб так и не состоялся.