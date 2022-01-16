На аэродром «Чкаловский» из Казахстана вернулись 19 самолетов военно-транспортной авиации ВКС России с миротворцами и техникой на борту. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

По данным ведомства, из Казахстана вернулись 18 самолетов Ил-76 и один самолет Ан-124 «Руслан» с миротворцами из состава Коллективных миротворческих сил ОДКБ. В пресс-службе Минобороны уточнили, что из Алма-Аты вылетел двадцатый самолет Ан-124 «Руслан».

Для военнослужащих организуют торжественную встречу, добавили в ведомстве. По окончании торжественного митинга военные разгрузят воздушные судна и совершат марш в пункт постоянной дислокации.