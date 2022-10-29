Министерство внутренних дел России объявило в федеральный розыск политика Максима Каца и сооснователя проекта «Диссернет», журналиста «Новой газеты» Андрея Заякина, сообщает в субботу, 29 октября, онлайн-издание «Медиазона». Кац написал в тот же день на своей странице в Twitter, что о таком развитии узнал из новостей. Выложив копию карточки со своими личными данными, опубликованную на портале МВД РФ, он отметил, что хотел бы поинтересоваться у МВД, по какому принципу оно определяет национальность.

Политик рассказал также, что об уголовном деле, возбужденном против него по статье о «фейках» о ВС РФ, он узнал случайно несколько месяцев назад, когда заказал справку об отсутствии судимости.

22 июля Минюст РФ внес Максима Каца в реестр физлиц-«иноагентов» с указанием, что его источником финансирования выступает Украина.

Ранее в федеральный розыск в России был объявлен журналист «Новой газеты» Андрей Заякин, сооснователь проекта «Диссернет», проверяющего научные работы на плагиат. В августе против него было возбуждено уголовное дело по статье о финансировании экстремистской деятельности из-за пожертвования Фонду борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального. Это стало первым подобным делом из-за пожертвований в пользу ФБК в России.

В день, когда вступило в силу решение суда о признании организации оппозиционного политика Алексея Навального экстремистской, Заякин перевел ей донат в 1000 рублей.

29 августа Басманный районный суд Москвы назначил Заякину запрет определенных действий, а конкретно: выходить из дома с 20.00 до 8.00, общаться с фигурантами дела, отправлять и получать

корреспонденцию, а также пользоваться телефоном и интернетом.

Об отъезде журналиста из РФ до сих пор не сообщалось. (DW)