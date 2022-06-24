Число жертв крушения воздушного судна Ил-76 под Рязанью возросло до пяти человек. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на информированный источник.

Инцидент произошел утром 24 июня 2022 года. Загоревшийся в воздухе военно-транспортный самолет, на борту которого находилось 9 человек, совершил жесткую посадку. В результате происшествия 5 человек погибло, еще 4 пострадало.

«Несмотря на усилия врачей, скончался пациент, получивший во время крушения сильные ушибы внутренних органов, в том числе сердца и легких», — сообщил собеседник в разговоре с источником.

В настоящее время пострадавшие переведены в московский военный госпиталь.