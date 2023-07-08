В рамках программы «Великое возвращение» продолжаются меры по поддержке занятости жителей села Агалы Зангиланского района и села Талыш Тертерского района.

Программами активной занятости Государственного агентства занятости при Министерстве труда и социальной защиты населения в селах Агалы и Талыш охвачено 190 человек.

Как сообщили # в отделе по связям с общественностью министерства, из них 19 жителей были привлечены к бизнес-тренингам, организованным совместно с Агентством по развитию малого и среднего бизнеса (KOBİA), и, получив после тренингов активы по программам самозанятости, для них были созданы мелкие фермерские хозяйства.

Была проведена работа по обеспечению занятости других жителей на местах. Так, 21 человек был обеспечен работой по окончании курсов профессиональной подготовки, а 13 человек — в рамках программы «Финансирование заработной платы работников совместно с работодателем».