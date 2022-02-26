Верховная Рада Украины призвала исключить Россию из Совета Безопасности ООН. Соответствующее обращение зачитал спикер парламента Русла Стефанчук, видео опубликовано в официальном Telegram-канале Рады.

«От мира нам нужны действия. Поэтому призываем страны ЕС и НАТО немедленно, уже сегодня закрыть небо над Украиной. Призываем исключить РФ из Совбеза ООН», — говорится в документе.

Также украинские депутаты призвали Запад признать президента России Владимира Путина военным преступником и усилить санкции против него и всех россиян, несущих ответственность за свою власть. Стефанчук добавил, что обращение подписало руководство парламента, лидеры фракций и групп Рады.

24 февраля Путин объявил, что принял решение о проведении специальной военной операции в Донбассе на фоне сообщений об ухудшении ситуации в регионе и обращения властей Донецкой и Луганской народных республик за помощью к России.

Ранее 25 февраля глава МИД Италии Луиджи Ди Майо сообщил о том, что членство России в Совете Европы временно приостановлено. По его словам, данная мера была необходима из-за начавшейся спецоперации России в Донбассе (aif.ru).