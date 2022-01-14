Власти Португалии проводят проверку законности выдачи португальского гражданства российскому миллиардеру, владельцу футбольного клуба «Челси» Роману Абрамовичу. Об этом сообщают Reuters и португальская радиостанция Renascença.

В конце прошлого года стало известно, что весной 2021 года Абрамович получил португальский паспорт как потомок евреев-сефардов, изгнанных с Пиренейского полуострова во времена инквизиции в конце XV века.

В министерстве юстиции Португалии назвали проверку стандартной процедурой. Представитель Абрамовича сообщила агентству, что бизнесмен приветствует любые проверки, «поскольку они продемонстрируют только то, что гражданство было получено в соответствии с правилами». (svoboda.org)