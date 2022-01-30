Голосование на досрочных парламентских выборах началось в Португалии, избирательные участки открылись в 8.00 по местному времени и закроются в 19.00.
Выборы проходят в Португалии досрочно – их объявил президент Марселу Ребелу ди Соуза после того, как парламент не смог утвердить государственный бюджет, представленный социалистическим правительством Антониу Кошты.
По итогам голосования будут избраны 230 депутатов Ассамблеи Республики. Выборы проходят в 22 избирательных округах (18 в континентальной Португалии, один на Азорских островах, один на Мадейре, два за границей – в Европе и остальных странах). Всего зарегистрированы 10,8 миллиона избирателей, из них почти миллион за границей.