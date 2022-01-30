По итогам голосования будут избраны 230 депутатов Ассамблеи Республики. Выборы проходят в 22 избирательных округах (18 в континентальной Португалии, один на Азорских островах, один на Мадейре, два за границей – в Европе и остальных странах). Всего зарегистрированы 10,8 миллиона избирателей, из них почти миллион за границей.